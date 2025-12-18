Síguenos:
Deportes | Fútbol | Movidas

Joaquín Montecinos asoma como refuerzo de Limache

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero viene de dejar O'Higgins en octubre pasado.

Joaquín Montecinos asoma como refuerzo de Limache
El delantero nacional Joaquín Montecinos se encuentra sin club desde su polémica salida de O'Higgins, la cual se originó tras su fallida intención de fichar en Colo Colo.

Y si bien el propio delantero aseguró hace unos días que tenía opciones de continuar su carrera en el fútbol extranjero, todo indica que se quedará en el balompié nacional.

De acuerdo a lo publicado por el medio Bolavip, el atacante tiene casi todo lista para convertirse en nuevo refuerzo de Deportes Limache, finalista de la Copa Chile y que logró la permanencia en su debut en la máxima categoría.

"Los 'Cerveceros' ya tienen todo acordado con Joaquín Montecinos, jugador que este año defendió los colores de O'Higgins de Rancagua cuyo vínculo se cortó en octubre del presente año por mutuo acuerdo", sostuvo la publicación.

