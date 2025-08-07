Los 10 mejores fichajes para el segundo semestre en la Liga de Primera
En Cooperativa Deportes hicimos un repaso de los diez mejores refuerzos en el mercado invernal de la Liga de Primera. Entre los elegidos, destaca el retorno de Eduardo Vargas al fútbol chileno con su fichaje por Audax Italiano.
