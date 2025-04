Berizzo se lanzó contra Infantino: La FIFA debe demostrar que es una institución íntegra y no lo es

El argentino Eduardo Berizzo, entrenador de León de Guanajuato, explotó contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien el lunes pasado confirmó que América y Los Ángeles FC (LAFC) disputarán un repechaje para sustituir al elenco esmeralda en el Mundial de Clubes.

"Si el mundo fuese como yo quisiera, personas como Infantino no conducirían organizaciones como esta. La FIFA debe demostrar que es una institución íntegra y no lo es. En el pasado no lo ha sido", expresó la noche de ayer martes.

Infantino declaró a la prensa el lunes que si el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) no decide lo contrario, América y LAFC se medirán en un partido, cuyo ganador ocupará el lugar de León en el Mundial de Clubes que se disputará del 14 de junio al 13 de julio en Estados Unidos.

"En un par de semanas vamos a tener la resolución final y la vamos a respetar. Si el TAS confirma la decisión del Comité de Apelación de la FIFA, jugaremos un partido, un playoff, entre el equipo que perdió la final de la Liga de Campeones pasada, el LAFC, y el siguiente equipo en el ranking, el América", declaró el mandamás del balompié mundial.

León fue expulsado del Mundial de Clubes, el primero que se jugará con 32 equipos, el 21 de marzo pasado, cuando la FIFA informó de que la Comisión de Apelación determinó que el cuadro en el que milita el chileno Rodrigo Echeverría no podría participar porque comparte dueño con otro de los integrantes del certamen, Pachuca.