Capitán de Urawa se disculpó por dejar sin saludo a jugadores de River Plate

El futbolista noruego Marius Høibråten, capitán del club japonés Urawa Red Diamonds, ofreció disculpas a los jugadores e hinchas de River Plate luego que ignoró sus saludos en la previa al duelo que los midió por el Mundial de Clubes.

En la ceremonia previa al choque que concluyó con un 3-1 a favor del club argentino, el europeo pasó por delante de los rivales y no estrechó sus manos, algo que sí hicieron sus compañeros de equipo.

"Olvidé hacer el apretón de manos porque la configuración era nueva. Estaba confundido y no entendía que se suponía que debíamos hacerlo, por eso es que caminé sin hacer el apretón de manos", dijo en un mensaje publicado en sus redes sociales.

"Parece que no me importaran ustedes ni los jugadores, pero nunca fue mi intención. Ya me disculpé con los jugadores después del encuentro y ahora me disculpo con vosotros -los hinchas-. ¡Enhorabuena por la victoria! Todo lo mejor en los próximos partidos", completó.

Høibråten, capitán de Urawa Red Diamonds, pasó por delante de los jugadores de River Plate sin darles la mano