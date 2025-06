Jürgen Klopp cargó contra el Mundial de Clubes: Es la peor idea implementada en el fútbol

El técnico alemán Jürgen Klopp criticó al Mundial de Clubes 2025 y lo acusó de atentar contra la salud "física y mental" de los futbolistas; además, lo calificó como "la peor idea jamás implementada en el fútbol".

"Esperamos que los jugadores rindan al máximo 70 ó 75 veces al año. Pero esto no puede seguir así. Si no les damos descanso, no rendirán, y sin rendimiento, todo el producto pierde valor para los vendedores", comentó en conversación con el medio alemán Die Welt.

Ademas vaticinó peores consecuencias tras la realización de este torneo: "Temo que los jugadores sufran lesiones sin precedentes la próxima temporada. Si no es en la próxima, será en el Mundial o después".

Por último envió un mensaje en referencia a esta competición: "Torneos como el Mundial de Clubes no pueden celebrarse a costa de los jugadores. No se lo deseo a nadie".