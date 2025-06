Mamelodi Sundowns de Marcelo Allende ganó en su historiado debut por el Mundial de Clubes

El volante chileno Marcelo Allende fue titular en el triunfal estreno de Mamelodi Sundowns en el Mundial de Clubes, con un movido 1-0 sobre Ulsan HD de Corea del Sur.

La principal incidencia fue una advertencia de seguridad por tormenta en Orlando, cuando los equipos ya estaban en la cancha y habían sido presentados.

El pronóstico cercano de fuertes ráfagas de viento obligaron a evacuar a los escasos hinchas en el estadio hasta zonas bajo techo y el partido comenzó una hora más tarde de lo presupuestado.

Ya con el compromiso en marcha, Mamelodi Sundowns desplegó su juego, con una llamativa y efectiva asociación colectiva que le hizo tener la batuta total durante la primera etapa.

Los coreanos se durmieron en un córner y Iqraam Rayners abría la cuenta sobre el primer palo, pero el VAR lo anuló al detectar un control con la mano que pasó desapercibida en la rápida jugada.

Sin embargo, el propio Rayners tomó revancha a los 36' con el único gol del encuentro, tras un impecable pase filtrado de Lucas Ribeiro.

Tras cartón, el activo delantero definía de gran forma para el 2-0, aunque volvió a ver truncado su festejo, esta vez por fuera de juego.

Ulsan despertó en la segunda etapa y logró buenos avances. Incluso, avisó antes del descanso con un tiro desde lejos de Ko Seung-Beom que Divine Lunga despejó sobre la línea con golpe de cabeza.

De todas maneras, el conjunto africano mantuvo su manejo en las acciones, aunque no pudo concretar sus avances y la diferencia se quedó en la cuenta mínima. Allende fue constante opción de descarga llegando desde atrás y completó todo el partido.

Gracias al empate 0-0 entre Borussia Dortmund y Fluminense, Mamelodi Sundowns terminó la primera fecha como puntero del Grupo F con sus correspondientes tres puntos.

El próximo duelo para el equipo del chileno será ante el Dortmund, este sábado 21 de junio a las 12:00 horas de nuestro país (16:00 GMT).

