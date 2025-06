Monterrey goleó a Urawa Reds y avanzó a octavos del Mundial de Clubes

En el Rose Bowl de Los Angeles, Monterrey hizo la tarea y derrotó por un holgado 4-0 al eliminado Urawa Red Diamonds para avanzar a octavos de final del Mundial de Clubes como escolta del Grupo E.

Una ráfaga fue suficiente para los "Rayados", que en el inicio ya habían avisado en ataque con un remate en el travesaño. Nelson Deossa abrió el marcador a la media hora de juego mediante un tiro que llegó a las redes con cierta complicidad del arquero Nishikawa Shusaku.

Cuatro minutos después, Germán Berterame aumentó el marcador al concretar un gran tiro cruzado a ras de césped.

Poco después, a los 39', Jesús "Tecatito" Corona puso al tercera cifra regiomontana con un notable remate desde fuera del área.

Urawa Reds despertó en la segunda etapa y se acercó al empate con algunas trepadas al ataque. Incluso, Thiago Santos descontó para el cuadro nipón en el tiempo adicional, pero el VAR lo anuló por un fuera de juego de Matsuo Yusuke, que intervino en la jugada de forma pasiva.

Finalmente, Berterame repitió en la última jugada del encuentro (90+6') para cerrar el marcador y dar paso a los festejos del equipo capitaneado por Sergio Ramos.

Con su triunfo, Monterrey avanzó junto al puntero de Inter de Milán, sentenciando de paso la eliminación del River Plate de Paulo Díaz. Urawa Reds acabó sin puntos.

Group E went down to the wire. 🤯#FIFACWC