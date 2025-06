Presidente de la liga española sobre el Mundial de Clubes: "Mi objetivo es que no haya más"

Javier Tebas, presidente de la liga española, afirmó que su objetivo es eliminar el Mundial de Clubes, ya que sus partidos parecen "de pretemporada", durante una ponencia en la ESADE Business School de Madrid.

"Eliminándolo. Mi objetivo es que no haya más Mundial de Clubes, no hay fechas. No hace falta otra competición. No hay más dinero en derechos audiovisuales. Hay que mantener el ecosistema y eliminarlo. Hay que sostener la sostenibilidad del fútbol. Ayer vi un poco de Chelsea y me pareció un amistoso de verano, sin intensidad en los 25 minutos que vi", explicó Tebas.

Sobre la posibilidad de que Atlético de Madrid y Real Madrid inicien tarde la liga española, Tebas confirmó que lo solicitaron, pero no hay acuerdo y se evaluará según su evolución en la competición.

"Un convenio colectivo establece tres semanas de vacaciones. Los equipos de la Premier o la Bundesliga empezarán normalmente. Si Real Madrid o Atlético de Madrid ganan o llegan a semifinales, obtendrán 120 millones de euros. ¿Empezaremos tarde porque están cansados? Hay que pensar en los demás clubes. Han pedido, pero no hay respuesta", sentenció Tebas.