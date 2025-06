[VIDEO] El gol a Boca de Christian Gray, el profesor que pidió vacaciones para jugar el Mundial de Clubes

Boca Juniors se despidió este martes del Mundial de Clubes tras un 1-1 ante Auckland City, en el Geodis Park de Nashville. El tanto oceánico lo marcó el defensor Christian Gray (52') con un certero cabezazo justo antes de que el duelo fuera suspendido por una amenaza de tormenta eléctrica.

Lo curioso es que Gray no es futbolista profesional a tiempo completo, ya que trabaja como profesor de escuela secundaria en Nueva Zelanda y juega de forma semiprofesional. Para disputar el torneo, incluso debió pedir días libres en su trabajo.

52' AUCKLAND CITY SCORE THEIR FIRST GOAL OF THE FIFA CLUB WORLD CUP!!! 🇳🇿



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #AKLBOC pic.twitter.com/a9AHuYcJzR