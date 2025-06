[VIDEO] Los desatados festejos de los hinchas de Botafogo en Copacabana

El triunfo de Botafogo sobre Paris Saint Germain en la fase grupal del Mundial de Clubes desató la locura no solo entre los hinchas que llegaron al Rose Bowl, en Los Angeles, sino también entre los fanáticos que vieron el partido en pantalla gigante en las playas de Copacabana.

Así quedó registrado en varios videos que fueron subidos en redes sociales.

The scenes on Copacabana beach as Botafogo take the lead against PSG 💥

pic.twitter.com/6iOG9XQvVD