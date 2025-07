Joao Cancelo y Ruben Neves, compañeros en Al Hilal, rompieron en llanto este viernes durante el minuto de silencio en memoria de Diogo Jota, realizado antes del duelo frente a Fluminense por el Mundial de Clubes. Ambos compartieron camarín con el delantero en la selección de Portugal.

In remembrance of Diogo Jota and André Silva, a minute of silence was observed. 🤍 pic.twitter.com/yYqKQWMur4