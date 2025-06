[VIDEO] Snoop Dogg y Johnny Depp apoyaron a Botafogo en el Rose Bowl

El famoso rapero estadounidense Snoop Dogg se viralizó luego de ser captado en el Rose Bowl con una camiseta de Botafogo, elenco que ayer jueves venció a PSG por 1-0 en el marco del Mundial de Clubes.

Al cantante se le vio desde muy temprano llegar al recinto de Los Angeles vistiendo la camiseta del Fogao sorprendiendo a los fanáticos cariocas.

A su llegada al estadio se le vio bailando con la bandera de Brasil y acompañado del reconocido actor Jhonny Depp, quien también lució la vestimenta del conjunto de Río de Janeiro.

Y a través de redes sociales se hizo viral un video donde se ve al cantante festejar el gol de Igor Jesús junto con los aficionados brasileños.

