[VIDEOS] Mbappé anotó un golazo de tijera en la victoria de Real Madrid sobre Borussia Dortmund

El delantero francés Kylian Mbappé (90+4') se lució con un golazo de tijera en la victoria de Real Madrid 3-2 sobre Borussia Dortmund en el MetLife Stadium por los cuartos de final del Mundial de Clubes.

El resto de los goles del encuentro fueron anotados por Gonzalo García (10') y Fran García (20') para los "merengues", mientras que Maximilian Beier (90+2') y Sehrou Guirassy (90+8') anotaron para el conjunto aleman.

