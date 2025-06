Yeferson Soteldo se perderá la fase grupal del Mundial de Clubes por lesión

Tras apenas cuatro días desde su presentación en el club, el venezolano Yeferson Soteldo fue confirmado como baja de Fluminense para la primera ronda del Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos.

Soteldo selló su arribo el pasado 10 de junio con un contrato hasta 2028, pero el conjunto brasileño informó que llegó con problemas físicos.

En concreto, el comunicado del "Flu" señaló que el exU. de Chile arrastra "una lesión de grado 2 en el músculo posterior del muslo izquierdo", producida en el último duelo de Venezuela ante Uruguay en las Clasificatorias.

Así, Soteldo se perderá la fase de grupos y tendrá que esperar por su debut, aunque "está en tratamiento con la fisioterapia del club para ser reevaluado en los próximos días".

O atacante Soltedo se apresentou no hotel da delegação do Fluminense, em Colúmbia, na Carolina do Sul, nas primeiras horas deste sábado. Após sentir dores no segundo jogo da Venezuela pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, na noite do dia 10/06, deixou o campo de jogo.… pic.twitter.com/b1hU0KgwwV