EE.UU., México, Jamaica y Costa Rica lanzaron su candidatura para el Mundial Femenino 2031

Las Federaciones de Fútbol de Estados Unidos, México, Jamaica y Costa Rica presentaron este lunes su candidatura conjunta para acoger el Mundial femenino en 2031, tal como informaron en sus canales oficiales.

Originalmente Estados Unidos, en solitario, tenía la única postulación válida para ser sede del torneo, pero México oficializó su adhesión junto a los jamaicanos y "ticos".

Desde Nueva York, México, junto a Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica, presentamos nuestra candidatura para recibir el Mundial Femenil 2031. 🌎

Un proyecto conjunto que busca hacer historia y seguir impulsando el crecimiento del fútbol femenil. 💚⚽ — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) October 20, 2025

"Nos enorgullece enormemente liderar esta candidatura para la Copa Mundial Femenina 2031 junto con nuestros socios de la Concacaf en México, Costa Rica y Jamaica", declaró la presidenta de US Soccer, Cindy Parlow Cone, durante un acto en Nueva York que formalizó la propuesta.

En tanto, el presidente de la Federación mexicana, Mikel Arriola, expuso en un comunicado que "esta candidatura refleja la confianza que FIFA y Concacaf han depositado en nuestras Federaciones para continuar impulsando el desarrollo del fútbol femenil".

El día de hoy, presentamos nuestra candidatura conjunta con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica para albergar la Copa Mundial Femenina 2031#PorElPresentePorElFuturo2031 pic.twitter.com/tYm6JUAOhM — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) October 20, 2025

Esta postulación busca dar lugar a lo que los cuatro países organizadores consideran "la Copa Mundial Femenina más grande de la historia", con una asistencia de unos 4,5 millones de aficionados.

La documentación será presentada a la FIFA el próximo mes de noviembre, mientras que el anfitrión del Mundial 2031 será anunciado en el congreso que tendrá lugar en Vancouver el 30 de abril de 2026.

El Mundial 2031 será la undécima edición del torneo. Estados Unidos ha acogido en dos ocasiones la competición (1999 y 2003), mientras que sería primera vez para el resto de países postulados.