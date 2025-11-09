Argentina asestó siete goles a Fiyi y cerró su grupo del Mundial sub 17 con canasta completa

Este domingo arrancó el desarrollo de la última fecha grupal del Mundial sub 17, con Argentina sellando el liderato del Grupo D y cosecha perfecta en el torneo tras golear por 7-0 a Fiyi.

Uriel Ojeda comandó a los trasandinos con un triplete (17', 57', 88'), mientras Mateo Martínez se matriculó con dos goles (30', 44').

En tanto, Santiago Silveira y Simón Escobar aparecieron en el final para cerrar el marcador (89' y 90+1').

Por otro lado, Bélgica logró un valioso 2-0 sobre Túnez, con goles de Noah Fernandez (1') y Ali Camara (55') para avanzar a dieciseisavos de final en el segundo puesto.

El seleccionado argentino finalizó con nueve puntos y diferencia de gol de +9, mientras los belgas remataron con seis unidades. Túnez (3) tendrá que mirar los otros grupos para saber si podrá avanzar de ronda como uno de los mejores terceros, mientras Fiyi se despidió sin festejos y 20 goles en contra.