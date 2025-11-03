Argentina sufrió para estrenarse con un triunfo en el Mundial sub 17

La selección de Argentina sub 17 sufrió para estrenarse con una victoria en el Mundial de Catar luego de superar por 3-2 a Bélgica en el Grupo D del evento que por primera vez reúne a 48 equipos.

El cuadro trasandino se puso en ventaja gracias a Ramiro Tulián (36'), pero los europeos reaccionaron y con goles de Arthur de Kimpe (45+4') y Stan Nart (59') lo dio vuelta.

Pero el elenco que dirige Diego Placente, el mismo DT de la sub 20, golpeó de vuelta y con tantos de Miguel Jainikoski (69') y Filipe Esquivel (71') se quedó con los tres puntos.

El próximo duelo de la albiceleste será ante Túnez, que este mismo día lunes goleó a Fiyi.