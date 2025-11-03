Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 17

Argentina sufrió para estrenarse con un triunfo en el Mundial sub 17

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El elenco albiceleste venció a Bélgica y espera por Túnez en Catar.

La selección de Argentina sub 17 sufrió para estrenarse con una victoria en el Mundial de Catar luego de superar por 3-2 a Bélgica en el Grupo D del evento que por primera vez reúne a 48 equipos.

El cuadro trasandino se puso en ventaja gracias a Ramiro Tulián (36'), pero los europeos reaccionaron y con goles de Arthur de Kimpe (45+4') y Stan Nart (59') lo dio vuelta.

Pero el elenco que dirige Diego Placente, el mismo DT de la sub 20, golpeó de vuelta y con tantos de Miguel Jainikoski (69') y Filipe Esquivel (71') se quedó con los tres puntos.

El próximo duelo de la albiceleste será ante Túnez, que este mismo día lunes goleó a Fiyi.

