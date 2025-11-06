Argentina superó a Túnez y aseguró su clasificación en la Copa Mundial sub 17

Argentina se convirtió este jueves en la primera selección sudamericana en garantizar su boleto para los dieciseisavos en la Copa Mundial Sub 17 que se juega en Catar, esto luego de imponerse 1-0 a su símil de Túnez por la fecha 2 del Grupo D.

El partido disputado en la Cancha 5 del complejo deportivo Aspire Zone tuvo un parejo desarrollo. Ambos elencos venían de victorias en sus debuts, pero la "albiceleste" siempre se vio mejor de cara a portería sin tener grandes chances de anotar.

No fue hasta la segunda parte que las modificaciones hechas por Diego Placente le dieron resultado y el ingreso de Facundo Jainikoski (67') le permitió marcar la solitaria cifra que definió el encuentro.

Con esto, los trasandinos son líderes con 6 puntos y los tunecinos son segundos con 3. En la última jornada, los sudamericanos definirán su lugar enfrentando al modesto Fiyi y los africanos se la tendrán que jugar ante Bélgica, ambos el domingo 9 de noviembre.