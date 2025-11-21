Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 17

Brasil clasificó con dramatismo a las semifinales del Mundial sub 17

La escuadra sudamericana pegó en el tiempo adicional ante Marruecos.

Brasil clasificó con dramatismo a las semifinales del Mundial sub 17
Este viernes se disputaron los cuartos de final del Mundial sub 17 que se disputa en Catar, con Brasil consiguiendo un agónico pase de ronda por 2-1 ante Marruecos.

Dell, estrella del ataque brasileño, abrió el marcador al minuto 16. Pese a la superioridad sudamericana en la generación de peligro, los marroquíes empataron con un penal de Ziyad Baha a los 45+4'.

Sin embargo, el "Scratch" logró retomar la ventaja en los 90+5' gracias a la segunda anotación de Dell, tras aparecer oportunamente en el área y eludir la salida del arquero Chouaib Bellaarouch.

La escuadra brasileña se citó con Portugal, que dejó en el camino a Suiza por 2-0. Jose Neto (53') y Mateus Mide (41') anotaron las cifras para el cuadro ibérico.

En el otro lado del cuadro, Austria golpeó a Japón por la cuenta mínima. Johannes Moser fue el héroe del partido con su solitario gol a los 49'.

Por igual marcador avanzó Italia ante Burkina Faso, la gran revelación del campeonato. El gol de la "azzurra" llegó en la recta final, pues corría el minuto 83 cuando Thomas Campaniello mandó el balón a las redes.

Ambas semifinales de la Copa Mundial sub 17 se disputarán el lunes 24 de noviembre: Austria e Italia jugarán a las 10:30 horas de Chile (13:30 GMT), mientras que el Portugal vs. Brasil arrancará a las 13:00 (16:00 GMT).

