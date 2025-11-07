Brasil mantuvo su marcha goleadora en el Mundial sub 17

La selección brasileña alargó su racha goleadora en el Mundial sub 17 al vencer este viernes por 4-0 a Indonesia, y confirmó su presencia en los dieciseisavos de final del Mundial sub 17 disputado en Catar.

La Canarinha venció al cuadro asiático con goles de Luis Eduardo, Carlos Morais y Ruan Pablo, más otro en propia puerta.

Este triunfo se suma al 7-0 que el cuadro sudamericano logró ante Honduras en la primera fecha.

La selección entrenada por Dudu Patetuci se disputará el liderato del grupo H con Zambia, que también llega invicta, clasificada y con dos victorias en su casillero tras superar al cuadro centroamericano por 5-2.