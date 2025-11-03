Bruno Torres, capitán de La Roja Sub 17: "Queremos dejar el nombre de Chile en lo más alto"

Bruno Torres, capitán de La Roja Sub 17, habló sobre las metas trazadas por el plantel que adiestra Sebastián Miranda en el Mundial de Catar.

"El objetivo siempre va a ser el mismo, dejar el nombre de Chile lo más alto posible y vamos a trabajar para eso, nos vamos a esforzar y vamos a dejarlo todo para dejar el nombre de Chile lo más arriba", declaró Torres en entrevista para el sitio oficial de la FIFA.

Asimismo, el central reconoció que "sabemos que va a ser muy difícil (el torneo) porque van a ser partidos en lo físico muy exigentes. Y las expectativas son altas de poder plasmar nuestro juego, pararnos de igual a igual con cualquier Selección, mover el balón. Y plasmar lo que entrenamos día a día y así terminar lo más alto posible".

En esa misma línea, el jugador de Colo Colo explicó que quieren ganar "teniendo el balón, manejando los tiempos del partido, manejando el ritmo del partido. Chile poniendo la intensidad, con algo que nos caracteriza que es la garra, el empuje, el coraje de Chile. Entonces siento que por ahí también podemos hacer harto daño".

Consultado sobre los talentos criollos que podrían brillar en la cita planetaria, el canterano albo precisó que "hay individualidades muy buenas, pero somos un equipo que hace que el trabajo en grupo que nosotros tenemos que hacer que las individualidades resalten aún más".

El joven futbolista aseguró que al margen del opaco momento que vive la Roja adulta "también está esa sensación de que estamos preparados para cambiar esto y llevar nuevamente a Chile a un Mundial tanto la Sub-20 como la Sub-17 y el proyecto que hay en general en las selecciones juveniles".

Por último, Torres valoró su rol de líder dentro del cuadro nacional. "Esta generación que se viene preparando desde hace ya dos años, siempre me tocó ser el capitán y eso es una responsabilidad bastante grande. Tengo que estar ahí siempre para ellos, siempre uniéndonos, siempre motivando, siempre llevando el escudo de la selección, liderándolo y dejándolo intacto, también ganarme la confianza del cuerpo técnico y eso es una responsabilidad bastante bonita que ya la tengo bastante asumida", cerró.

El debut de La Roja será el miércoles, a las 12:45 horas (15:45 GMT) en el Grupo K, ante Francia, y lo podrás seguir en Cooperativa.cl.