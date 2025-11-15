Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago24.2°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 17

Burkina Faso sorprendió a Alemania y lo sacó del Mundial sub 17

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro africano chocará ante Uganda en los octavos de final.

Burkina Faso sorprendió a Alemania y lo sacó del Mundial sub 17
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La selección de Burkina Faso dio el golpe en la segunda ronda del Mundial sub 17 de Catar al vencer por 0-1 a Alemania y deja al cuadro germano fuera de la cita.

El único gol del partido lo marcó Mohamed Zongo, a los 5 minutos de juego.

De ahí en más y pese a la presión del combinado europeo, los africanos no cedieron y terminaron sellando el pase a los octavos de final del certamen, instancia donde se verán las caras ante Uganda.

El cuadro ugandés, uno de los verdugos de Chile en la fase grupal, ganó por la cuenta mínima a Senegal con solitaria anotación de Abubakali Walusimbi, a los 15 minutos.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada