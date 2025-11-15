Burkina Faso sorprendió a Alemania y lo sacó del Mundial sub 17

La selección de Burkina Faso dio el golpe en la segunda ronda del Mundial sub 17 de Catar al vencer por 0-1 a Alemania y deja al cuadro germano fuera de la cita.

El único gol del partido lo marcó Mohamed Zongo, a los 5 minutos de juego.

De ahí en más y pese a la presión del combinado europeo, los africanos no cedieron y terminaron sellando el pase a los octavos de final del certamen, instancia donde se verán las caras ante Uganda.

El cuadro ugandés, uno de los verdugos de Chile en la fase grupal, ganó por la cuenta mínima a Senegal con solitaria anotación de Abubakali Walusimbi, a los 15 minutos.