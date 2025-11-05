Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 17

¿Cuándo y dónde ver a La Roja ante Uganda en el Mundial Sub 17?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El combinado juvenil regresa a una renovada cita planetaria después de seis años.

¿Cuándo y dónde ver a La Roja ante Uganda en el Mundial Sub 17?
En portada

La Roja de Sebastián Miranda continuará su periplo en la Copa del Mundo Sub 17 en Catar, cuando enfrente a la selección de Uganda este sábado, en la segunda fecha del Grupo K.

El equipo nacional debutó con una derrota ante Francia, por lo que está necesitado de una victoria en el Aspire Dome de Rayán para soñar con una clasificación a la siguiente ronda. 

El cotejo está pactado para las 09:30 horas (15:45 GMT) del sábado 8 de noviembre y podrás seguirlo a través de la señal televisiva de CHV en conjunto a la plataforma de streaming de Paramount+, y en la transmisión por cable de DirecTV.

Todos los detalles alrededor de este encuentro también podrás seguirlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

Las + leídas
En portada