Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 17

¿Cuándo y dónde ver el debut de La Roja ante Francia por el Mundial Sub 17?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El combinado juvenil regresa a una renovada cita planetaria después de seis años.

Este lunes 3 de noviembre, la Copa Mundial Sub 17 da su inicio en Catar y la selección chilena dirigida por Sebastián Miranda dirá presente para tener su debut en el torneo después de largos seis años desde su última participación.

Formando parte del Grupo K, el combinado nacional estará saliendo a la Cancha 7 el miércoles 5 de dicho mes para enfrentarse a un candidato como Francia en el Aspire Dome de Rayán.

El cotejo está pactado para las 12:45 horas de nuestro país (15:45 GMT) y podrás seguirlo a través de la señal televisiva de CHV en conjunto a la plataforma de streaming de Paramount+.

Todos los detalles alrededor de este encuentro también podrás seguirlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

