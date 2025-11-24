¿Cuándo y dónde ver la final del Mundial sub 17 entre Austria y Portugal?

La Copa Mundial sub 17 en Catar tiene todo listo para celebrar su gran final entre Austria y Portugal, que chocarán en busca de su primer título planetario en la categoría.

"Das Team" tumbó a Italia por 2-0 en un gran golpe, mientras los lusos se impusieron a Brasil en penales por 6-5, luego de haber igualado sin goles.

La definición en el Estadio Internacional Khalifa está agendada para este jueves 27 de noviembre a las 13:00 horas de Chile (16:00 GMT).

El encuentro será televisado por Directv a través de su canal Dsports+ y su plataforma de streaming DGO.