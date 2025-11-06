Italia goleó a Bolivia y firmó su paso a dieciseisavos en la Copa Mundial Sub 17

La selección de Italia confirmó su presencia en los dieciseisavos de la Copa Mundial Sub 17 que se disputa en Catar durante este jueves, ya que consiguió golear 0-4 a su símil de Bolivia y alzarse como líder del Grupo A en la segunda fecha del torneo.

En un encuentro que arrancó bastante parejo en la Cancha 3 del Aspire Zone, no fue hasta pasada la media hora que Simone Lontani (34') abrió la cuenta ante los altiplánicos para luego ser secundado por un gol de Samuele Inacio (38') antes del descanso.

Posteriormente, la segunda parte fue más dinámica con Destiny Elimoghale (54') ampliando las cifras y el propio Inacio errando un penal (71'). La misma suerte corrió para un Jesús Maraude (84') que no pudo concretar el descuento desde los doce pasos y finalmente, fue Fabio Pandolfi (90+8') quien cerró la goleada.

Con esto, la selección entrenada por Massimiliano Favo se ubicó momentáneamente líder con 6 puntos y aseguró su presencia en la siguiente instancia a falta de que Catar enfrente a Sudáfrica por esta jornada. Bolivia, en tanto, es colista con cero unidades y solo puede optar a pelear un tercer mejor puesto.

Los europeos definirán su posición en el grupo ante los africanos este próximo domingo 9 de noviembre a las 12:45 horas de nuestro país. En paralelo, sudamericanos y anfitriones jugarán su duelo correspondiente a la última fecha del Grupo A.