Italia logró un trabajado triunfo ante República Checa y avanzó a octavos del Mundial Sub 17

Italia logró un trabajado triunfo 2-0 ante República Checa en el Aspire Academy de Catar, por los diecioiseisavos de final del Mundial Sub-17, y se medirá ante Uzbekistán en la siguiente fase.

Antonio Arena abrió el marcador para el conjunto europeo al minuto 51 del encuentro, mientras que Valerio Maccaroni (78') aumentó la ventaja en los minutos finales del partido.

El duelo por octavos de final ante Uzbekistán está programado para el martes 18 de noviembre a las 11:00 horas (14:00 GMT).