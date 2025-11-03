Italia venció al anfitrión Catar en la jornada inicial del Mundial Sub 17

Italia se impuso por 1-0 ante el anfitrión Catar en la primera fecha del grupo A en el Mundial Sub 17, en el cierre de los compromisos agendados en esta jornada inicial en Doha.

Con una amplia superioridad por parte del elenco europeo en la primera parte, Samuele Inácio anotó el único gol del partido a los 19'.

En el complemento, los italianos continuaron con el dominio, pero no fue suficiente para aumentar la cuenta. Asimismo, los locales no mostraron su mejor fútbol y solo se conformaron con no recibir más goles.

De este modo, la "Azzurri" sumó 3 puntos en el grupo A, al igual que Sudáfrica, que venció por 3-1 a Bolivia.

