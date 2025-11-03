Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 17

La primera jornada del Mundial sub 17 de Catar 2025

Sigue los partidos con el estreno de Bolivia y Argentina.

La primera jornada del Mundial sub 17 de Catar 2025
Este lunes 3 de noviembre se juega la primera jornada del Mundial sub 17 de Qatar 2025, evento que de manera inédita se jugará con 48 equipos, entre los que se cuenta la selección chilena.

Sigue acá los resultados de la primera jornada

  • Costa Rica 0-0 Emiratos Árabes Unidos. Segundo tiempo. Aspire Zone
  • Sudáfrica 2-0 Bolivia. Segundo tiempo. Aspire Zone

1-0: Emile Witbooi (SAF). 2-0: 51' Neo Bohloko (SAF).

  • Senegal 0-0 Croacia. Primer tiempo. Aspire Zone
  • Japón 0-0 Marruecos. Primer tiempo. Aspire Zone
  • Argentina - Bélgica, 11:45 horas. Aspire Zone
  • Nueva Caledonia - Portugal, 12:15 horas. Aspire Zone
  • Catar - Italia, 12:45 horas. Aspire Zone
  • Túnez - Fiyi, 12:45 horas. Aspire Zone

