Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 17

La programación de la fase de grupos del Mundial Sub 17 en Catar

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa la agenda de todos los partidos en Cooperativa.cl.

La programación de la fase de grupos del Mundial Sub 17 en Catar
Catar vuelve a ser la sede para una cita planetaria de selecciones después de 3 años, pero esta vez estará albergando la Copa Mundial Sub 17 que tendrá su inicio a partir de este próximo lunes 3 de noviembre, desarrollándose por todo el Aspire Zone.

La Roja dirá presente en un torneo de esta talla luego de seis años de ausencia y estará integrando el Grupo K junto a sus símiles de Francia, Uganda y Canadá. Todos sus encuentros se llevarán a cabo entre las canchas 7 y 8 del complejo deportivo en Rayán.

Revisa la programación de la fase grupal en Cooperativa.cl:

FECHA 1

Lunes 3 de noviembre

  • Costa Rica vs. Emiratos Árabes Unidos. 09:30 horas. Cancha 8. Grupo A.
  • Sudáfrica vs. Bolivia. 09:30 horas. Cancha 7. Grupo A.
  • Senegal vs. Croacia. 10:00 horas. Cancha 1. Grupo C.
  • Japón vs. Marruecos. 10:30 horas. Cancha 5. Grupo B
  • Argentina vs. Bélgica. 11:45 horas. Cancha 2. Grupo D.
  • Nueva Caledonia vs. Portugal. 12:15 horas. Cancha 4. Grupo B.
  • Catar vs. Italia. 12:45 horas. Cancha 3. Grupo A.
  • Túnez vs. Fiyi. 12:45 horas. Cancha 9. Grupo D.

Martes 4 de noviembre

  • Brasil vs. Honduras. 09:30 horas. Cancha 3. Grupo H.
  • Costa de Marfil vs. Suiza. 09:30 horas. Cancha 8. Grupo F.
  • México vs Corea del Sur. 10:00 horas. Cancha 1. Grupo F.
  • Haití vs. Egipto. 10:30 horas. Cancha 5. Grupo E.
  • Alemania vs. Colombia. 11:45 horas. Cancha 2. Grupo G.
  • Inglaterra vs. Venezuela. 12:15 horas. Cancha 4. Grupo E.
  • Corea del Norte vs. El Salvador. 12:45 horas. Cancha 9. Grupo G.
  • Indonesia vs. Zambia. 12:45 horas. Cancha 7. Grupo H.

Miércoles 5 de noviembre

  • Panamá vs. Irlanda. 09:30 horas. Cancha 3. Grupo J.
  • Tayikistán vs. República Checa. 09:30 horas. Cancha 8. Grupo I.
  • Paraguay vs. Uzbekistán. 10:00 horas. Cancha 1. Grupo J.
  • Austria vs. Arabia Saudita. 10:30 horas. Cancha 5. Grupo L.
  • Mali vs. Nueva Zelanda. 11:45 horas. Cancha 2. Grupo L.
  • Estados Unidos vs. Burkina Faso. 12:15 horas. Cancha 4. Grupo I.
  • Canadá vs. Uganda. 12:45 horas. Cancha 9. Grupo K.
  • Francia vs. Chile. 12:45 horas. Cancha 7. Grupo K.

FECHA 2

Jueves 6 de noviembre

  • Bolivia vs. Italia. 09:30 horas. Cancha 3. Grupo A.
  • Portugal vs. Marruecos. 09:30 horas. Cancha 8. Grupo B.
  • Japón vs. Nueva Caledonia. 10:00 horas. Cancha 1. Grupo B.
  • Argentina vs. Túnez. 10:30 horas. Cancha 5. Grupo D.
  • Fiyi vs. Bélgica. 11:45 horas. Cancha 2. Grupo D.
  • Emiratos Árabes Unidos vs. Croacia. 12:15 horas. Cancha 4. Grupo C.
  • Catar vs. Sudáfrica. 12:45 horas. Cancha 7. Grupo A.
  • Senegal vs. Costa Rica. 12:45 horas. Cancha 9. Grupo C.

Viernes 7 de noviembre

  • El Salvador vs. Colombia. 09:30 horas. Cancha 8. Grupo G.
  • Inglaterra vs. Haití. 09:30 horas. Cancha 3. Grupo E.
  • Alemania vs. Corea del Norte. 10:00 horas. Cancha 1. Grupo G.
  • Egipto vs. Venezuela. 10:30 horas. Cancha 5. Grupo E.
  • México vs. Costa de Marfil. 11:45 horas. Cancha 2. Grupo F.
  • Suiza vs. Corea del Sur. 12:15 horas. Cancha 4. Grupo F.
  • Brasil vs. Indonesia. 12:45 horas. Cancha 7. Grupo H.
  • Zambia vs. Honduras. 12:45 horas. Cancha 9. Grupo H.

Sábado 8 de noviembre

  • República Checa vs. Burkina Faso. 09:30 horas. Cancha 3. Grupo I.
  • Uganda vs. Chile. 09:30 horas. Cancha 8. Grupo K.
  • Mali vs. Austria. 10:00 horas. Cancha 1. Grupo L.
  • Francia vs. Canadá. 10:30 horas. Cancha 5. Grupo K.
  • Estados Unidos vs. Tayikistán. 11:45 horas. Cancha 2. Grupo I.
  • Paraguay vs. Panamá. 12:15 horas. Cancha 4. Grupo J.
  • Arabia Saudita vs. Nueva Zelanda. 12:45 horas. Cancha 7. Grupo L.
  • Irlanda vs. Uzbekistán. 12:45 horas. Cancha 9. Grupo J.

FECHA 3

Domingo 9 de noviembre

  • Bélgica vs. Túnez. 09:30 horas. Cancha 8. Grupo D.
  • Fiyi vs. Argentina. 09:30 horas. Cancha 3. Grupo D.
  • Marruecos vs. Nueva Caledonia. 10:30 horas. Cancha 1. Grupo B.
  • Portugal vs. Japón. 10:30 horas. Cancha 5. Grupo B.
  • Croacia vs. Costa Rica. 11:45 horas. Cancha 4. Grupo C.
  • Emiratos Árabes Unidos vs. Senegal. 11:45 horas. Cancha 2. Grupo C.
  • Bolivia vs. Catar. 12:45 horas. Cancha 7. Grupo A.
  • Italia vs. Sudáfrica. 12:45 horas. Cancha 9. Grupo A.

Lunes 10 de noviembre

  • Corea del Sur vs. Costa de Marfil. 09:30 horas. Cancha 8. Grupo F.
  • Suiza vs. México. 09:30 horas. Cancha 3. Grupo F.
  • Colombia vs. Corea del Norte. 10:30 horas. Cancha 1. Grupo G.
  • El Salvador vs. Alemania. 10:30 horas. Cancha 5. Grupo G.
  • Honduras vs. Indonesia. 11:45 horas. Cancha 2. Grupo H.
  • Zambia vs. Brasil. 11:45 horas. Cancha 4. Grupo H.
  • Egipto vs. Inglaterra. 12:45 horas. Cancha 7. Grupo E.
  • Venezuela vs. Haití. 12:45 horas. Cancha 9. Grupo E.

Martes 11 de noviembre

  • Chile vs. Canadá. 09:30 horas. Cancha 8. Grupo K.
  • Uganda vs. Francia. 09:30 horas. Cancha 3. Grupo K.
  • Irlanda vs. Paraguay. 10:30 horas. Cancha 5. Grupo J.
  • Uzbekistán vs. Panamá. 10:30 horas. Cancha 1. Grupo J.
  • Burkina Faso vs. Tayikistán. 11:45 horas. Cancha 2. Grupo I.
  • República Checa vs Estados Unidos. 11:45 horas. Cancha 4. Grupo I.
  • Arabia Saudita vs. Mali. 12:45 horas. Cancha 7. Grupo L.
  • Nueva Zelanda vs. Austria. 12:45 horas. Cancha 9. Grupo L.

