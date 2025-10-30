La programación de la fase de grupos del Mundial Sub 17 en Catar

Catar vuelve a ser la sede para una cita planetaria de selecciones después de 3 años, pero esta vez estará albergando la Copa Mundial Sub 17 que tendrá su inicio a partir de este próximo lunes 3 de noviembre, desarrollándose por todo el Aspire Zone.

La Roja dirá presente en un torneo de esta talla luego de seis años de ausencia y estará integrando el Grupo K junto a sus símiles de Francia, Uganda y Canadá. Todos sus encuentros se llevarán a cabo entre las canchas 7 y 8 del complejo deportivo en Rayán.

Revisa la programación de la fase grupal en Cooperativa.cl:

FECHA 1

Lunes 3 de noviembre

Costa Rica vs. Emiratos Árabes Unidos. 09:30 horas. Cancha 8. Grupo A.

Sudáfrica vs. Bolivia. 09:30 horas. Cancha 7. Grupo A.

Senegal vs. Croacia. 10:00 horas. Cancha 1. Grupo C.

Japón vs. Marruecos. 10:30 horas. Cancha 5. Grupo B

Argentina vs. Bélgica. 11:45 horas. Cancha 2. Grupo D.

Nueva Caledonia vs. Portugal. 12:15 horas. Cancha 4. Grupo B.

Catar vs. Italia. 12:45 horas. Cancha 3. Grupo A.

Túnez vs. Fiyi. 12:45 horas. Cancha 9. Grupo D.

Martes 4 de noviembre

Brasil vs. Honduras. 09:30 horas. Cancha 3. Grupo H.

Costa de Marfil vs. Suiza. 09:30 horas. Cancha 8. Grupo F.

México vs Corea del Sur. 10:00 horas. Cancha 1. Grupo F.

Haití vs. Egipto. 10:30 horas. Cancha 5. Grupo E.

Alemania vs. Colombia. 11:45 horas. Cancha 2. Grupo G.

Inglaterra vs. Venezuela. 12:15 horas. Cancha 4. Grupo E.

Corea del Norte vs. El Salvador. 12:45 horas. Cancha 9. Grupo G.

Indonesia vs. Zambia. 12:45 horas. Cancha 7. Grupo H.

Miércoles 5 de noviembre

Panamá vs. Irlanda. 09:30 horas. Cancha 3. Grupo J.

Tayikistán vs. República Checa. 09:30 horas. Cancha 8. Grupo I.

Paraguay vs. Uzbekistán. 10:00 horas. Cancha 1. Grupo J.

Austria vs. Arabia Saudita. 10:30 horas. Cancha 5. Grupo L.

Mali vs. Nueva Zelanda. 11:45 horas. Cancha 2. Grupo L.

Estados Unidos vs. Burkina Faso. 12:15 horas. Cancha 4. Grupo I.

Canadá vs. Uganda. 12:45 horas. Cancha 9. Grupo K.

Francia vs. Chile. 12:45 horas. Cancha 7. Grupo K.

FECHA 2

Jueves 6 de noviembre

Bolivia vs. Italia. 09:30 horas. Cancha 3. Grupo A.

Portugal vs. Marruecos. 09:30 horas. Cancha 8. Grupo B.

Japón vs. Nueva Caledonia. 10:00 horas. Cancha 1. Grupo B.

Argentina vs. Túnez. 10:30 horas. Cancha 5. Grupo D.

Fiyi vs. Bélgica. 11:45 horas. Cancha 2. Grupo D.

Emiratos Árabes Unidos vs. Croacia. 12:15 horas. Cancha 4. Grupo C.

Catar vs. Sudáfrica. 12:45 horas. Cancha 7. Grupo A.

Senegal vs. Costa Rica. 12:45 horas. Cancha 9. Grupo C.

Viernes 7 de noviembre

El Salvador vs. Colombia. 09:30 horas. Cancha 8. Grupo G.

Inglaterra vs. Haití. 09:30 horas. Cancha 3. Grupo E.

Alemania vs. Corea del Norte. 10:00 horas. Cancha 1. Grupo G.

Egipto vs. Venezuela. 10:30 horas. Cancha 5. Grupo E.

México vs. Costa de Marfil. 11:45 horas. Cancha 2. Grupo F.

Suiza vs. Corea del Sur. 12:15 horas. Cancha 4. Grupo F.

Brasil vs. Indonesia. 12:45 horas. Cancha 7. Grupo H.

Zambia vs. Honduras. 12:45 horas. Cancha 9. Grupo H.

Sábado 8 de noviembre

República Checa vs. Burkina Faso. 09:30 horas. Cancha 3. Grupo I.

Uganda vs. Chile. 09:30 horas. Cancha 8. Grupo K.

Mali vs. Austria. 10:00 horas. Cancha 1. Grupo L.

Francia vs. Canadá. 10:30 horas. Cancha 5. Grupo K.

Estados Unidos vs. Tayikistán. 11:45 horas. Cancha 2. Grupo I.

Paraguay vs. Panamá. 12:15 horas. Cancha 4. Grupo J.

Arabia Saudita vs. Nueva Zelanda. 12:45 horas. Cancha 7. Grupo L.

Irlanda vs. Uzbekistán. 12:45 horas. Cancha 9. Grupo J.

FECHA 3

Domingo 9 de noviembre

Bélgica vs. Túnez. 09:30 horas. Cancha 8. Grupo D.

Fiyi vs. Argentina. 09:30 horas. Cancha 3. Grupo D.

Marruecos vs. Nueva Caledonia. 10:30 horas. Cancha 1. Grupo B.

Portugal vs. Japón. 10:30 horas. Cancha 5. Grupo B.

Croacia vs. Costa Rica. 11:45 horas. Cancha 4. Grupo C.

Emiratos Árabes Unidos vs. Senegal. 11:45 horas. Cancha 2. Grupo C.

Bolivia vs. Catar. 12:45 horas. Cancha 7. Grupo A.

Italia vs. Sudáfrica. 12:45 horas. Cancha 9. Grupo A.

Lunes 10 de noviembre

Corea del Sur vs. Costa de Marfil. 09:30 horas. Cancha 8. Grupo F.

Suiza vs. México. 09:30 horas. Cancha 3. Grupo F.

Colombia vs. Corea del Norte. 10:30 horas. Cancha 1. Grupo G.

El Salvador vs. Alemania. 10:30 horas. Cancha 5. Grupo G.

Honduras vs. Indonesia. 11:45 horas. Cancha 2. Grupo H.

Zambia vs. Brasil. 11:45 horas. Cancha 4. Grupo H.

Egipto vs. Inglaterra. 12:45 horas. Cancha 7. Grupo E.

Venezuela vs. Haití. 12:45 horas. Cancha 9. Grupo E.

Martes 11 de noviembre