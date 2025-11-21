La programación de las semifinales del Mundial Sub 17

Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 17
Mundial Sub 17
Italia, Brasil, Portugal y Austria lucharán por el paso a la final.
El Mundial sub 17 de Qatar entró en la ronda de los cuatro mejores y el próximo lunes 24 de noviembre se conocerá a los finalistas.
En la instancia de semifinales estará Brasil que venció agónicamente a Marruecos, Austria que dejó en el camino a Japón, Portugal que se impuso a Suiza e Italia que eliminó a Burkina Faso.
