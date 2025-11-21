Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 17

La programación de las semifinales del Mundial Sub 17

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Italia, Brasil, Portugal y Austria lucharán por el paso a la final.

La programación de las semifinales del Mundial Sub 17
El Mundial sub 17 de Qatar entró en la ronda de los cuatro mejores y el próximo lunes 24 de noviembre se conocerá a los finalistas.

En la instancia de semifinales estará Brasil que venció agónicamente a Marruecos, Austria que dejó en el camino a Japón, Portugal que se impuso a Suiza e Italia que eliminó a Burkina Faso.

Revisa la programación a continuación:

  • Austria vs. Italia. 10:30 horas. Aspire Zone, Cancha 5.
  • Brasil vs. Portugal. 13:00 horas. Aspire Zone, Cancha 7.

Las + leídas
