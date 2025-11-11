Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 17
La programación de los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 Catar 2025
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Revisa la agenda en Cooperativa.cl.
Tras el término de la fase grupal este martes, la acción del Mundial Sub 17 Catar 2025 continuará este fin de semana, entre el viernes 14 y el sábado 15 de noviembre, con la disputa de los dieciseisavos de final del torneo.
Todos los encuentros se disputarán en las canchas del Aspire Zone, en Doha.
Revisa la programación: