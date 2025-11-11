La programación de los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 Catar 2025

Tras el término de la fase grupal este martes, la acción del Mundial Sub 17 Catar 2025 continuará este fin de semana, entre el viernes 14 y el sábado 15 de noviembre, con la disputa de los dieciseisavos de final del torneo.

Todos los encuentros se disputarán en las canchas del Aspire Zone, en Doha.

Revisa la programación:

Viernes 14 de noviembre

Portugal vs. Bélgica. 09:30 horas. Aspire Zone, Cancha 3

Zambia vs. Mali. 09:30 horas. Aspire Zone, Cancha 8

Suiza vs. Egipto. 10:00 horas. Aspire Zone, Cancha 5

Francia vs. Colombia. 10:30 horas. Aspire Zone, Cancha 1

Argentina vs. México. 11:45 horas. Aspire Zone, Cancha 2

Irlanda vs. Canadá. 12:15 horas. Aspire Zone, Cancha 4

Estados Unidos vs. Marruecos. 12:45 horas. Aspire Zone, Cancha 7

Brasil vs. Paraguay. 12:45 horas. Aspire Zone, Cancha 9

Sábado 15 de noviembre