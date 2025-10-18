Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 17

La Roja anunció la nómina definitiva para el Mundial Sub 17 en Catar

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Sebastián Miranda convocó a 21 jugadores para la cita que se jugará entre el 3 y 27 de noviembre.

La Roja anunció la nómina definitiva para el Mundial Sub 17 en Catar
La selección chilena anunció este sábado la convocatoria oficial para el Mundial Sub 17 que se celebrará en Catar entre el 3 y 27 de noviembre.

El técnico Sebastián Miranda convocó a 21 jugadores, destacando la figura de Zidane Yáñez, delantero de New York City en la MLS de Estados Unidos.

La Roja Sub 17 es parte del Grupo K junto a Francia, Canadá y Uganda, y debutará el 5 de noviembre, a las 12:30 horas (15:30 GMT) ante la escuadra europea en el Aspire Zone Complex de Doha.

Luego, enfrentará a Uganda el 8 de noviembre a las 09:30 horas de Chile, y el último partido de la fase de grupos, buscando la clasificación a la fase final, será ante Canadá, el 11 de noviembre a las 09:30 horas (12:30 GMT).

El listado de 21 jugadores cuenta con tres arqueros, seis defensores, seis volantes y seis delanteros.

Revisa la nómina a continuación:

Arqueros

  • Vicente Villegas – Coquimbo Unido
  • Cristóbal del Rio – Universidad Católica
  • Excequiel Bustamante – Everton de Viña del Mar

Defensores

  • Bruno Torres – Colo-Colo
  • Jaime Poblete – UDEC
  • Matías Orellana – Colo-Colo
  • Alonso Olguín – Colo-Colo
  • Martín Jiménez – Audax Italiano
  • Francisco Daza – UC

Mediocampistas

  • Antonio Riquelme – Real Salt Lake (EE.UU)
  • Cristián Díaz – Colo-Colo
  • Sebastián Vargas – Santiago Wanderers
  • Matías Paris – O´Higgins de Rancagua
  • Joaquín Meneses – UC
  • Nicolás Pérez – Deportes Temuco

Delanteros

  • Ian Alegría – Palestino
  • Zidane Yáñez – New York City F.C (EE.UU)
  • Javier Gutiérrez – O´Higgins de Rancagua
  • Yastin Cuevas – Colo-Colo
  • Jhon Cortés – Universidad de Chile
  • Amaro Pérez – UC
