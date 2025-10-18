La Roja anunció la nómina definitiva para el Mundial Sub 17 en Catar

La selección chilena anunció este sábado la convocatoria oficial para el Mundial Sub 17 que se celebrará en Catar entre el 3 y 27 de noviembre.

El técnico Sebastián Miranda convocó a 21 jugadores, destacando la figura de Zidane Yáñez, delantero de New York City en la MLS de Estados Unidos.

La Roja Sub 17 es parte del Grupo K junto a Francia, Canadá y Uganda, y debutará el 5 de noviembre, a las 12:30 horas (15:30 GMT) ante la escuadra europea en el Aspire Zone Complex de Doha.

Luego, enfrentará a Uganda el 8 de noviembre a las 09:30 horas de Chile, y el último partido de la fase de grupos, buscando la clasificación a la fase final, será ante Canadá, el 11 de noviembre a las 09:30 horas (12:30 GMT).

El listado de 21 jugadores cuenta con tres arqueros, seis defensores, seis volantes y seis delanteros.

Revisa la nómina a continuación:

Arqueros

Vicente Villegas – Coquimbo Unido

Cristóbal del Rio – Universidad Católica

Excequiel Bustamante – Everton de Viña del Mar

Defensores

Bruno Torres – Colo-Colo

Jaime Poblete – UDEC

Matías Orellana – Colo-Colo

Alonso Olguín – Colo-Colo

Martín Jiménez – Audax Italiano

Francisco Daza – UC

Mediocampistas

Antonio Riquelme – Real Salt Lake (EE.UU)

Cristián Díaz – Colo-Colo

Sebastián Vargas – Santiago Wanderers

Matías Paris – O´Higgins de Rancagua

Joaquín Meneses – UC

Nicolás Pérez – Deportes Temuco

Delanteros

Ian Alegría – Palestino

Zidane Yáñez – New York City F.C (EE.UU)

Javier Gutiérrez – O´Higgins de Rancagua

Yastin Cuevas – Colo-Colo

Jhon Cortés – Universidad de Chile

Amaro Pérez – UC