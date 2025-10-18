La Roja anunció la nómina definitiva para el Mundial Sub 17 en Catar
Sebastián Miranda convocó a 21 jugadores para la cita que se jugará entre el 3 y 27 de noviembre.
La selección chilena anunció este sábado la convocatoria oficial para el Mundial Sub 17 que se celebrará en Catar entre el 3 y 27 de noviembre.
El técnico Sebastián Miranda convocó a 21 jugadores, destacando la figura de Zidane Yáñez, delantero de New York City en la MLS de Estados Unidos.
La Roja Sub 17 es parte del Grupo K junto a Francia, Canadá y Uganda, y debutará el 5 de noviembre, a las 12:30 horas (15:30 GMT) ante la escuadra europea en el Aspire Zone Complex de Doha.
Luego, enfrentará a Uganda el 8 de noviembre a las 09:30 horas de Chile, y el último partido de la fase de grupos, buscando la clasificación a la fase final, será ante Canadá, el 11 de noviembre a las 09:30 horas (12:30 GMT).
El listado de 21 jugadores cuenta con tres arqueros, seis defensores, seis volantes y seis delanteros.
Revisa la nómina a continuación:
