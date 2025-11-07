La Roja buscará ante Uganda puntos claves para encender el sueño en el Mundial Sub 17

La selección chilena masculina sub 17 continúa su camino en el Mundial de la categoría este sábado 8 de noviembre con un importante duelo ante Uganda por la segunda fecha del Grupo K.

El equipo de Sebastián Miranda buscará sus primeras unidades luego de haber caído por 2-0 ante Francia en el debut de la competencia que se desarrolla en Catar.

El DT se enfocó en el poderío físico de su rival: "Hemos puesto mucho énfasis en las velocidades, porque Uganda es un equipo que juega muy directo y tiene un centrodelantero que fue el goleador del equipo en las clasificatorias de África y ha hecho goles en los partidos previo", avisó sobre James Bogere.

"Más allá de las oportunidades de gol que tuvimos ante Francia, fuimos muy imprecisos en el último tercio de la cancha y eso es lo que tenemos que mejorar", agregó Miranda.

La escuadra africana, por su parte, vive su estreno en competencias FIFA y también viene de una derrota en la primera fecha, por 2-1 a manos de Canadá.

Para ambos conjuntos la victoria es vital, tanto para no perderle pisada a galos y norteamericanos, como para meterse en la carrera de ser uno de los ocho mejores terceros que avanzarán de fase.

El partido en Doha se disputará a partir de las 09:30 horas de nuestro país y podrás seguir el resultado en Cooperativa.cl.