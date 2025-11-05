La Roja cayó ante Francia y comenzó con un traspié en el Mundial sub 17

La Roja cayó 0-2 ante Francia en el Aspire Zone de Catar y comenzó con el pie izquierdo su participación en el Mundial sub 17. La escuadra nacional no pudo ante el poderío de los europeos.

Christ Batola (55') abrió el marcador para los galos con un gran tiro libre, mientras que Rémi Himbert (63') aumentó la ventaja y sentenció el encuentro.

El conjunto que adiestra Sebastián Miranda desplegó buen juego durante largos pasajes del primer tiempo, particularmente antes del minuto 10, con remates malogrados de Matías Orellana (5' y 9') y Martín Jiménez (10').

La escuadra nacional no sacó el pie del acelerador y presionó con todo sobre el pórtico defendido por Ilan Jourden, quien contuvo un disparo de Yastin Cuevas (21') y, sobre el final, salió mal en un despeje que no pudo ser capitalizado por el elenco sudamericano (42').

Sin embargo, pese a tener otro par de aproximaciones claras en el amanecer del complemento (49' y 51'), el conjunto nacional recibió un baldazo de agua fría en el 55', con un impecable tiro libre de Christ Batola que hizo estéril la reacción del arquero Vicente Villegas.

El combinado criollo no reaccionó tras la conquista del futbolista de Troyes, lo cual fue aprovechado por "Les Bleus" para aumentar las diferencias gracias a un certero cabezazo de Rémi Himbert, sentenciando rápidamente el partido en el minuto 63.

De esta manera, Chile arrancó con el pie izquierdo su participación mundialista y quedó obligado a vencer este sábado 8 de noviembre a las 09:30 horas (12:30 GMT) ante Uganda, cuadro africano que igualó ante Canadá y dejó como exclusivo líder del grupo K a Francia.