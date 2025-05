La Roja conoció a sus rivales tras el sorteo del Mundial Sub 17

Este domingo se celebró el sorteo para la Copa Mundial sub 17 de Qatar 2025, que definió los numerosos grupos y, con ellos, los rivales para la selección chilena que dirige Sebastián Miranda.

El certamen será el estreno del formato con 48 equipos y La Roja quedó dentro del Grupo K, el penúltimo del campeonato.

Chile enfrentará a Francia, cabeza de serie y actual semifinalista de Europa; Canadá, mejor clasificado de Concacaf; y Uganda, que sacó pasajes como uno de los mejores terceros en la Copa Africa de Naciones a inicios de año.

El Mundial sub 17 se disputará entre el 5 y 27 de noviembre en tierras qataríes, con Alemania como campeón vigente.

- Revisa todos los grupos para el Mundial Sub 17 2025:

✅ Groups confirmed.



🏆 Which nation's next generation will lift the #U17WC? pic.twitter.com/BIiMOnr8t6