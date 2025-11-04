La Roja debuta en el Mundial Sub 17 con la ilusión de dar un batacazo ante Francia

Este miércoles será un día muy especial para la selección chilena sub 17, que hará su estreno en la Copa Mundial de la categoría en Cata, enfrentándose a Francia, un candidato al título, en la Cancha 7 del Aspire Zone, a partir de las 12:45 horas (15:45 GMT).

El combinado dirigido por Sebastián Miranda regresa a un torneo de esta dimensión luego de seis largos años, tras su destacada actuación en el Sudamericano de Colombia donde terminó cuarto y generó buenas sensaciones futbolísticas.

Pese a ello, el equipo chileno llega con la ilusión de dar un batacazo y responder a la expectativa de un buen desempeño. Aunque se trate de categorías distintas, compartir el mismo cuerpo técnico con la Sub 20 despertó escepticismo en un entorno que exigirá un mejor cometido que en la cita organizada en nuestro país.

Enfrente estará un rival de peso. Francia, uno de los favoritos al título, llega a Catar con plantel completo y jugadores formados en las principales canteras europeas. A diferencia de la última edición jugada en Chile, esta vez los galos sí cuentan con sus figuras, lo que convierte su debut en una dura prueba para el combinado nacional.

El Grupo K también tiene a Canadá y Uganda, que estarán enfrentándose en paralelo a este partido. Luego del estreno ante los europeos, Chile enfrentará a los africanos y cerrará la fase grupal ante los norteamericanos, con la meta de clasificar entre los dos mejores para avanzar a los dieciseisavos de final.

La última participación nacional en un Mundial sub 17 fue en Brasil 2019, cuando el equipo alcanzó los octavos de final. Así mismo, la mejor actuación data de 1993, cuando la generación liderada por Manuel Neira consiguió un histórico tercer lugar. Treinta años después, la nueva camada juvenil buscará escribir su propia historia bajo el sol de Doha.