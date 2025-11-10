La Roja sub 17 se juega la vida ante Canadá en la última fecha del Mundial

Este martes 11 de noviembre, la selección chilena vive un partido de vida o muerte ante Canadá en el Mundial sub 17, con la obligación de ganar en el cierre del Grupo K para avanzar de fase.

El conjunto criollo tuvo entre sus manos la posibilidad de quedar al borde de la clasificación con un triunfo ante Uganda. Sin embargo, los chilenos se durmieron en el último minuto, sufriendo un empate 1-1 que complicó todo para la última fecha.

Sebastián Miranda, DT de Chile, fue cauto y desdramatizó señalando en el último entrenamiento que "la 'final del mundo' esperamos jugarla en dos semanas más". Además, evitó caer en la desesperación por el triunfo, pues "sabemos que tenemos que ir a buscar, pero tenemos 90 minutos para resolver".

[VIDEO] Miranda y la "final" con Canadá: Hay que ir a buscar, pero tenemos 90 minutos para resolver #Cooperativa90https://t.co/YnNcI4PJdR pic.twitter.com/P4PmKgqDwk — Cooperativa (@Cooperativa) November 10, 2025

En tanto, el volante Sebastián Vargas mostró su ilusión y convicción de "plasmar lo que hemos trabajado" para obtener los vitales tres puntos.

Por el otro lado, el cuadro canadiense viene de firmar un empate 0-0 con Francia, que deja a los norteamericanos con la primera opción al llegar con cuatro puntos.

La fórmula es simple: Para avanzar, Chile debe vencer a Canadá y esperar que Uganda no derrote en simultáneo a Francia, pues igualaría los cuatro puntos canadienses pero ganaría el primer factor de desempate, que es el enfrentamiento directo.

En caso de La Roja y Uganda ganen, todo dependerá de los marcadores que cosechen, pues al haber igualado entre sí los criterios saltan directamente a ponderar la diferencia de gol, goles marcados y, por último, el fair play por cantidad de tarjetas; factor que ya fue clave para Chile en el Mundial sub 20.

En tanto, si Chile empata tendrá que sacar la calculadora mirando los otros grupos, en miras a ser uno de los ocho mejores terceros. Demás está decir que una derrota condena a los nacionales a la eliminación con solo un punto.

Los cruciales partidos del Grupo K arrancarán a las 09:30 horas de nuestro país (12:30 GMT) y podrás seguir a La Roja en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.