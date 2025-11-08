La Roja sub 17 sufrió agónico empate de Uganda y complicó sus opciones en el Mundial

Chile lamentó un doloroso empate de 1-1 ante Uganda en la segunda fecha del Grupo K en el Mundial sub 17 de Catar, con un gol en los descuentos por parte de los africanos que comprometió seriamente las aspiraciones nacionales en la competencia.

A pesar de comenzar el compromiso con un poderío táctico y físico de Uganda, que tuvo un palo en el inicio del partido y se las ingenió para exigir en dos ocasiones a Vicente Villegas en los primeros minutos, Chile se repuso sobre los últimos minutos y pudo generar fútbol en terreno rival.

¡GRAN ATAJADA DE VICENTE VILLEGAS!



El arquero de Chile llegó a tapar el disparo de James Bogere.#MundialSub17EnDSPORTS |#U17WC pic.twitter.com/hERBKO0sZ0 — DSPORTS (@DSports) November 8, 2025

Tras una infracción sobre Martín Jiménez por la banda derecha, Antonio Riquelme sirvió un centro preciso para que Bruno Torres marcara el 1-0 de cabeza a los 45+3'.

[VIDEO] El capitán Bruno Torres adelantó a @LaRoja ante Uganda en el Mundial sub 17 #Cooperativa90 https://t.co/FHbNUWqPme pic.twitter.com/TSfxS0z61s — Cooperativa (@Cooperativa) November 8, 2025

En el complemento, las acciones se friccionaron marcando una disputa en mitad de cancha, en donde nuevamente los ugandeses se hicieron del balón por largos pasajes del compromiso.

Sobre el final del partido, Uganda aprovechó una desatención en el fondo chileno tras un córner y Derick Ssozi igualó el partido a los 90+2', sentenciando las acciones.

¡GOOOL DE UGANDA!



Derick Sseozi metió un cabezazo para igualar el marcador en el final del partido.#MundialSub17EnDSPORTS | #U17WC pic.twitter.com/i6LLVIuIbv — DSPORTS (@DSports) November 8, 2025

Con este resultado, Chile quedó en el último puesto del Grupo K con 1 punto y su próximo desafío será contra Canadá el martes 11 de noviembre a las 9:30 horas, en el cual se jugará el paso a la siguiente etapa.

Mientras que Uganda es tercero con una unidad y cerrará su participación en la fase de grupos contra Francia en paralelo a La Roja.