La Roja venció a Canadá, pero no le alcanzó y dijo adiós al Mundial Sub 17

Una lamentable despedida tuvo la selección chilena de la Copa Mundial Sub 17 que tiene lugar en Catar, ya que pese a triunfar por 2-1 ante Canadá en la última fecha de la fase de grupos, la diferencia de gol no le permitió escalar más y remató última en su serie.

En paralelo, Uganda sorprendió con una valiosa victoria 1-0 ante Francia en la cancha 3 del Aspire Zone. Con ese resultado, los galos cerraron como líderes con 4 puntos y mejor diferencia de gol, seguidos por los norteamericanos, mientras que los africanos se colaron en el tercer puesto, dejando a la Roja en el cuarto con -1 en tantos convertidos.

