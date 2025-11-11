La Roja venció a Canadá, pero no le alcanzó y dijo adiós al Mundial Sub 17
El Grupo K se definió por diferencia de goles luego de que todos empataran en puntos.
Una lamentable despedida tuvo la selección chilena de la Copa Mundial Sub 17 que tiene lugar en Catar, ya que pese a triunfar por 2-1 ante Canadá en la última fecha de la fase de grupos, la diferencia de gol no le permitió escalar más y remató última en su serie.
En paralelo, Uganda sorprendió con una valiosa victoria 1-0 ante Francia en la cancha 3 del Aspire Zone. Con ese resultado, los galos cerraron como líderes con 4 puntos y mejor diferencia de gol, seguidos por los norteamericanos, mientras que los africanos se colaron en el tercer puesto, dejando a la Roja en el cuarto con -1 en tantos convertidos.
