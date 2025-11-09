Los resultados de este domingo en el Mundial sub 17 de Catar

Este domingo 9 de noviembre arranca la tercera y última fecha de la fase grupal del Mundial sub 17 de Catar, certamen que reúne a 48 selecciones y empieza a definir los clasificados a dieciseisavos de final.

- Sigue los resultados:

Fiyi 0-4 Argentina, Segundo tiempo. Grupo D

0-1: 17' Uriel Ojeda (ARG); 0-2: 30' Mateo Martínez (ARG); 0-3: 43' Mateo Martínez (ARG); 0-4: 57' Uriel Ojeda (ARG)

Bélgica 1-0 Túnez, Segundo tiempo. Grupo D

1-0: 1' Noah Fernandez (BEL); 2-0: 55' Ali Camara (BEL)

Portugal 0-1 Japón, Primer tiempo. Grupo B

0-1: 35' Takeshi Wada (JAP)

Marruecos 3-0 Nueva Caledonia, Primer tiempo. Grupo B

0-1: 3' Bilal Soukrat (MAR); 0-2: 11' Oualid Ibn Salah (MAR); 0-3: 18' Oualid Ibn Salah (MAR)