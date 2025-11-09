Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 17
Los resultados de este domingo en el Mundial sub 17 de Catar
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Sigue los resultados en Cooperativa.cl
Este domingo 9 de noviembre arranca la tercera y última fecha de la fase grupal del Mundial sub 17 de Catar, certamen que reúne a 48 selecciones y empieza a definir los clasificados a dieciseisavos de final.
- Sigue los resultados:
0-1: 17' Uriel Ojeda (ARG); 0-2: 30' Mateo Martínez (ARG); 0-3: 43' Mateo Martínez (ARG); 0-4: 57' Uriel Ojeda (ARG)
1-0: 1' Noah Fernandez (BEL); 2-0: 55' Ali Camara (BEL)
0-1: 35' Takeshi Wada (JAP)
0-1: 3' Bilal Soukrat (MAR); 0-2: 11' Oualid Ibn Salah (MAR); 0-3: 18' Oualid Ibn Salah (MAR)