Los resultados de este domingo en el Mundial sub 17 de Catar

Este domingo 9 de noviembre arranca la tercera y última fecha de la fase grupal del Mundial sub 17 de Catar, certamen que reúne a 48 selecciones y empieza a definir los clasificados a dieciseisavos de final.

- Sigue los resultados:

  • Fiyi 0-4 Argentina, Segundo tiempo. Grupo D

0-1: 17' Uriel Ojeda (ARG); 0-2: 30' Mateo Martínez (ARG); 0-3: 43' Mateo Martínez (ARG); 0-4: 57' Uriel Ojeda (ARG)

  • Bélgica 1-0 Túnez, Segundo tiempo. Grupo D

1-0: 1' Noah Fernandez (BEL); 2-0: 55' Ali Camara (BEL)

  • Portugal 0-1 Japón, Primer tiempo. Grupo B

0-1: 35' Takeshi Wada (JAP)

  • Marruecos 3-0 Nueva Caledonia, Primer tiempo. Grupo B

0-1: 3' Bilal Soukrat (MAR); 0-2: 11' Oualid Ibn Salah (MAR); 0-3: 18' Oualid Ibn Salah (MAR)

  • Emiratos Arabes Unidos vs. Senegal, 11:45 horas. Grupo C
  • Croacia vs. Costa Rica, 11:45 horas. Grupo C
  • Bolivia vs. Catar, 12:45 horas. Grupo A
  • Italia vs. Sudáfrica, 12:45 horas. Grupo A

En portada