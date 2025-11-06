Los resultados de este jueves en el Mundial sub 17 de Catar

Este jueves de noviembre se juega la primera jornada de la segunda fecha del innovador Mundial sub 17 de Catar, certamen que reúne a 48 selecciones.

Bolivia 0-2 Italia. Primer tiempo.

0-1: 34' Simone Lontani (ITA). 0-2: 38' Samuele Inacio (ITA).

Portugal 4-0 Marruecos. Primer tiempo.

1-0: 20'Pedro Aragao (POR). 2-0: 22' Anisio Cabral (POR). 3-0: 29' Mateus Mide (POR). 4-0: 42' Mateus Mide, de penal (POR).

Japón 0-0 Nueva Caledonia. Primer tiempo.

Argentina 0-0 Túnez. Primer tiempo.

Fiyi - Bélgica. 10:30 horas.

Emiratos Árabes Unidos - Croacia. 12:15 horas.

Catar - Sudáfrica. 12:45 horas.