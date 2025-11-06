Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 17
Los resultados de este jueves en el Mundial sub 17 de Catar
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Sigue los resultados junto a Cooperativa.cl
Sigue los resultados junto a Cooperativa.cl
Este jueves de noviembre se juega la primera jornada de la segunda fecha del innovador Mundial sub 17 de Catar, certamen que reúne a 48 selecciones.
Sigue acá los resultados
0-1: 34' Simone Lontani (ITA). 0-2: 38' Samuele Inacio (ITA).
1-0: 20'Pedro Aragao (POR). 2-0: 22' Anisio Cabral (POR). 3-0: 29' Mateus Mide (POR). 4-0: 42' Mateus Mide, de penal (POR).