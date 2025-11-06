Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago12.0°
Humedad73%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 17

Los resultados de este jueves en el Mundial sub 17 de Catar

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sigue los resultados junto a Cooperativa.cl

Los resultados de este jueves en el Mundial sub 17 de Catar
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este jueves de noviembre se juega la primera jornada de la segunda fecha del innovador Mundial sub 17 de Catar, certamen que reúne a 48 selecciones.

Sigue acá los resultados

  • Bolivia 0-2 Italia. Primer tiempo.

0-1: 34' Simone Lontani (ITA). 0-2: 38' Samuele Inacio (ITA).

  • Portugal 4-0 Marruecos. Primer tiempo.

1-0: 20'Pedro Aragao (POR). 2-0: 22' Anisio Cabral (POR). 3-0: 29' Mateus Mide (POR). 4-0: 42' Mateus Mide, de penal (POR).

  • Japón 0-0 Nueva Caledonia. Primer tiempo.
  • Argentina 0-0 Túnez. Primer tiempo.
  • Fiyi - Bélgica. 10:30 horas.
  • Emiratos Árabes Unidos - Croacia. 12:15 horas.
  • Catar - Sudáfrica. 12:45 horas.
  • Senegal - Costa Rica. 12:45 horas. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada