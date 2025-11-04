Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 17
Los resultados de la segunda jornada del Mundial sub 17 de Catar
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Este martes 4 de noviembre se juega la segunda jornada de la primera fecha del innovador Mundial sub 17 de Catar, certamen que reúne a 48 selecciones.
Los resultados del día
1-0: 9' Ruan Pablo (BRA). 2-0: 15' Dell (BRA). 3-0: 19' Felipe Morais (BRA). 4-0: 45+4' Dell (BRA).
0-1: 12' Gil Zufferey (SUI). 0-2: 41' Adrien Llukes (SUI).
0-1: 19' Hyeon-bin Koo (COR).