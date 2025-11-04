Los resultados de la segunda jornada del Mundial sub 17 de Catar

Este martes 4 de noviembre se juega la segunda jornada de la primera fecha del innovador Mundial sub 17 de Catar, certamen que reúne a 48 selecciones.

Los resultados del día

Brasil 4-0 Honduras. Primer tiempo.

1-0: 9' Ruan Pablo (BRA). 2-0: 15' Dell (BRA). 3-0: 19' Felipe Morais (BRA). 4-0: 45+4' Dell (BRA).

Costa de Marfil 0–2 Suiza. Primer tiempo.

0-1: 12' Gil Zufferey (SUI). 0-2: 41' Adrien Llukes (SUI).

México 0-1 Corea del Sur. Primer tiempo.

0-1: 19' Hyeon-bin Koo (COR).

Haití – Egipto, 10:30 horas.

Alemania – Colombia, 11:45 horas.

Inglaterra – Venezuela, 12:15 horas.

Corea del Norte – El Salvador, 12:45 horas.