Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago15.8°
Humedad59%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 17

Los resultados de la segunda jornada del Mundial sub 17 de Catar

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sigue los partidos en Cooperativa.cl

Los resultados de la segunda jornada del Mundial sub 17 de Catar
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este martes 4 de noviembre se juega la segunda jornada de la primera fecha del innovador Mundial sub 17 de Catar, certamen que reúne a 48 selecciones.

Los resultados del día

  • Brasil 4-0 Honduras. Primer tiempo.

1-0: 9' Ruan Pablo (BRA). 2-0: 15' Dell (BRA). 3-0: 19' Felipe Morais (BRA). 4-0: 45+4' Dell (BRA).

  • Costa de Marfil 0–2 Suiza. Primer tiempo.

0-1: 12' Gil Zufferey (SUI). 0-2: 41' Adrien Llukes (SUI).

  • México 0-1 Corea del Sur. Primer tiempo.

0-1: 19' Hyeon-bin Koo (COR).

  • Haití – Egipto, 10:30 horas.
  • Alemania – Colombia, 11:45 horas.
  • Inglaterra – Venezuela, 12:15 horas.
  • Corea del Norte – El Salvador, 12:45 horas.
  • Indonesia – Zambia, 12:45 horas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada