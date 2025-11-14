Síguenos:
Deportes | Fútbol | Mundial sub 17

México eliminó a Argentina y entró a octavos del Mundial sub 17

Publicado:
Cooperativa.cl

El conjunto azteca celebró vía penales.

México eliminó a Argentina y entró a octavos del Mundial sub 17
La selección mexicana sub 17 logró una clasificación heroica a los octavos de final del Mundial de la categoría, al derrotar a Argentina en una infartante definición por penales. El "Tri" supo reponerse a un intenso partido que finalizó empatado 2-2 en el tiempo regular.

El encuentro fue un fiel reflejo de la rivalidad entre ambas naciones, con un trámite disputado y lleno de emociones. Ambas selecciones mostraron un gran nivel, pero no lograron sacarse ventajas en los 90 minutos reglamentarios, llevando la definición del cupo a la tanda de penales.

El marcador se abrió rápidamente a favor de Argentina por medio de Ramiro Tulián, quien anotó a los 8 minutos. Sin embargo, el elenco azteca reaccionó en el complemento y dio vuelta el marcador con un doblete de su figura, Luis Gamboa (46' y 57'). Cuando parecía que la victoria mexicana estaba sentenciada, una mala salida del portero Santiago López le permitió a Fernando Closter (87') decretar el agónico empate para la albiceleste y forzar la definición a penales.

En la instancia decisiva desde los doce pasos, el combinado mexicano demostró mayor jerarquía y frialdad. La definición se inclinó a favor de México luego de que Argentina fallaó su primer lanzamiento, lo que le dio a los jóvenes aztecas la confianza necesaria para ser más certeros y quedarse con el triunfo.

Con este resultado, la selección mexicana selló su nombre entre los dieciséis mejores equipos del torneo y ahora se preparará para un nuevo desafío en la fase de eliminación directa, mientras que Argentina se despidió del torneo de la manera más dolorosa.

