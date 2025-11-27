Portugal venció a Austria y ganó el título en el Mundial sub 17

La selección de Portugal se coronó campeona por primera vez en su historia del Mundial sub 17, tras vencer en Catar por la cuenta mínima de 1-0 a Austria en una disputada final. El héroe de la jornada fue Anísio Cabral, delantero del filial de Benfica, quien anotó el único gol del partido y le entregó el anhelado título a su país.

El tanto de la victoria llegó en el minuto 32, cuando Anísio remató un centro desde la derecha. La jugada estuvo cargada de suspenso, ya que el árbitro peruano Bruno Pérez, tras una revisión en el VAR por una posible posición de fuera de juego, terminó validando la conquista. Fue el séptimo gol del joven atacante en el torneo, consolidándose como una de las grandes figuras de la competencia.

El partido, disputado en el Estadio Internacional Khalifa de Doha, fue un duelo cerrado. Austria, que también buscaba su primer título mundial en la categoría, luchó hasta el final y estuvo a punto de lograr el empate en el minuto 85, pero un potente remate de Daniel Frauscher se estrelló en el poste del arco defendido por Romário Cunha.

Con este triunfo, Portugal superó su mejor actuación histórica en un Mundial sub 17, que había sido el tercer puesto conseguido en Escocia 1989. En el duelo individual de goleadores, el austriaco Johannes Moser se quedó con la Bota de Oro del torneo, pero fue el acierto de Anísio el que terminó coronando a la selección lusa en la cima del fútbol juvenil.