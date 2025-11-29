Presidente de Portugal recibió a la selección sub 17 que ganó el Mundial de Catar
El mandatario anunció que el equipo recibirá una de las máximas condecoraciones del país.
El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, recibió en el Palacio de Belém a la selección sub 17 que se coronó campeona del mundo en Catar, y anunció que les concederá la Orden del Mérito, una de las principales condecoraciones civiles en el país.
"Serán los condecorados más jóvenes", dijo Rebelo de Sousa dirigiéndose a los jugadores durante la ceremonia.
Destacó que es importante que entiendan lo que su gesta significa para Portugal, "porque hay miles y miles de jóvenes que todos los días salen pronto de la escuela y van más tarde a casa para ir a jugar al fútbol".
Subrayó que a esos jóvenes les gustaría ganar un campeonato europeo o un mundial: "Tienen derecho a soñar y ustedes ayudan a miles de jóvenes a soñar, eso es bueno para Portugal, tener gente que practica deporte", remarcó el mandatario.
Tras el discurso de Rebelo de Sousa cantaron todos juntos el himno nacional a capela y se hicieron un selfi que fue tomado por el propio presidente con su teléfono celular.
𝙏𝙤-𝙙𝙤 𝙡𝙞𝙨𝙩: Selfie com o Presidente da República ✔️🤳 #FazHistória— Portugal (@selecaoportugal) November 29, 2025
𝙏𝙤-𝙙𝙤 𝙡𝙞𝙨𝙩: Selfie with President of The Republic ✔️🤳 #HistoryNeedsMakers pic.twitter.com/ZGHsq6sOZ6
Está previsto que el acto de entrega de la Orden del Mérito se lleve a cabo el 2 de enero.
Con un tanto de Anísio Cabral, una de las sensaciones del torneo, Portugal ganó a Austria (1-0) en la final del Mundial de Catar, celebrada hace dos días, y se proclamó campeona de la categoría por primera vez en su historia.