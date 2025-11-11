Ultimos en el grupo: La insólita situación que vivió Chile en el Mundial Sub 17 de Catar

Este martes, la selección chilena sub 17 se despidió de la Copa Mundial de la categoría que se disputa en Catar, tras una serie de resultados que dejaron a todos los equipos del Grupo K con los mismos 4 puntos y separados por distintos criterios de desempate.

Llegados a la tercera jornada con una unidad, los dirigidos por Sebastián Miranda necesitaban imperiosamente un triunfo ante Canadá por una diferencia de dos goles para aspirar a los dieciseisavos de final. Adicionalmente, dependían de que Uganda no ganase su duelo en paralelo contra Francia.

Los nacionales consiguieron remontar por 2-1 a los norteamericanos, pero aquello no fue suficiente luego de que los africanos también consiguieran vencer por 1-0 a los galos. A partir de este cuádruple empate, se aplicaron los criterios de desempate establecidos por la FIFA.

El primer factor fue la diferencia de goles general, donde Francia se posicionó en el primer lugar con un +1 (2 goles a favor y 1 en contra). Luego, para desempatar entre Canadá y Uganda se recurrió al partido entre ambos, ya que los dos registraron 3 goles a favor y 3 en contra.

Finalmente, Chile se encontró en el último puesto del grupo con una diferencia de goles de -1 (3 goles a favor y 4 en contra). De lograr una anotación más, el combinado nacional hubiese rematado segundo y eliminado a los norteamericanos del certamen.