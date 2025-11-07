Venezuela sumó un empate ante Egipto y quedó a un paso de avanzar en el Mundial sub 17

Las selecciones de Venezuela y Egipto firmaron un empate 1-1 este viernes y dejan todas las opciones abiertas para una última jornada frenética en el Grupo E del Mundial sub 17 que se lleva a cabo en Catar.

Venezuela se hizo de inicio con la posesión del partido y aprovechó un saque de esquina para marcar el 1-0 a los 20 minutos en su primer remate a puerta. Un centro pasado al segundo palo fue cabeceado por el central Marcos Maitán.

Con la victoria momentánea al descanso, Venezuela replegó líneas ante la insistencia de Egipto, que trenzó una gran jugada y centró un excelente balón desde la izquierda. El delantero Hamza Abdelkarim se anticipó a la zaga de la Vinotinto y remató de cabeza para empatar 1-1 (min.54).

Cuando parecía que Egipto se metía de lleno en el partido, Mohamed Hamad dejaba la pierna en una temeraria entrada y fue expulsado tras revisión de VAR sólo cuatro minutos después del empate.

De esta manera, ambas selecciones, con 4 puntos, se colocan en los dos primeros puestos del grupo, con sólo un punto de ventaja sobre Inglaterra y con Haití ya eliminada, por lo que la última jornada decidirá las dos selecciones que pasarán a dieciseisavos de manera directa.