Venezuela venció a Haití y ganó su grupo en el Mundial sub 17

La selección sub 17 de Venezuela selló su clasificación a los 16vos del Mundial de Catar luego de vencer por 4-2 a Haití en la jornada final del Grupo E del certamen que reúne a 48 selecciones.

El elenco caribeño llegó a ponerse en ventaja de 2-0 gracias a los goles de Diego Claut (6') y John Mancilla (14'), pero los isleños reaccionaron con anotaciones de Dabens Jacquet (41') y Woodson Felix (73'), y pusieron en jaque a la Vinotonto.

En los minutos finales, el elenco sudamericano reaccionó y con un doblete de David García (80' y 90+4') selló una victoria que le permite ganar el grupo con 7 puntos, por encima de Inglaterra, que quedó con 6 tras vencer a Egipto por 0-3.

Los norafricanos quedaron terceros, bien posicionados en la tabla de los ocho mejores terceros.