Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 17
[VIDEO] Duelo entre Francia y Colombia terminó en trifulca en el Mundial sub 17
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
En las últimas horas se viralizó un video del final del partido entre las selecciones de Francia y Colombia en el Mundial sub 17 de Catar luego de la victoria de los galos por 2-0.
En el registro se aprecia cómo los jugadores sudamericanos persiguen a los jugadores franceses, quienes en su afán por escapar llegaron a la cancha aledaña, donde a esa hora Argentina jugaba ante México.
Mira acá las imágenes
Ver esta publicación en Instagram