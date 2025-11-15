Síguenos:
[VIDEO] Duelo entre Francia y Colombia terminó en trifulca en el Mundial sub 17

[VIDEO] Duelo entre Francia y Colombia terminó en trifulca en el Mundial sub 17
En las últimas horas se viralizó un video del final del partido entre las selecciones de Francia y Colombia en el Mundial sub 17 de Catar luego de la victoria de los galos por 2-0.

En el registro se aprecia cómo los jugadores sudamericanos persiguen a los jugadores franceses, quienes en su afán por escapar llegaron a la cancha aledaña, donde a esa hora Argentina jugaba ante México.

